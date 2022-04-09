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Beşiktaş farklı kazandı

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor’u 4-1 yendi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 22:33
Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor’u 4-1 yendi. Karşılaşmanın 2. Dakikasında Beşiktaş Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 23. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş 25. Dakikada Josef'le bir kez daha öne geçti: 2-1. Beşiktaş 43. dakikada Batshuayi'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. 46. Dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile son erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. Dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş ve Daniel Candelas oyundan çıktı.Yerine Emre Akbaba ve Oğuz Aydın girdi.60. dakikada Beşiktaş’ta Michy Batshuayi sarı kart gördü.64. dakikada Beşiktaş’ta Michy Batshuayi ve Alex Teirxeria oyundan çıktılar.Yerine Güven Yalçın ve Kevin N’Koudou oyuna girdiler.68. dakikada Alanyaspor’da Jaao Novais oyundan çıkarken yerine Wilson Eduardo oyuna girdi.75. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzai oyundan çıktı.Yerine Miralem Pjaniç oyuna girdi.78. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile skoru 4-1 yaptı.79. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu oyundan çıkarken, Leroy Fer oyuna dahil oldu.84. dakikada Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ve Welinton yerini Umut Meraş ve Necip Uysal’a bıraktı.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias

Süper Lig 32. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 32. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 33. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 09.04.2022 22:38
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyaspor
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