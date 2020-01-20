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SSD’lerin kullanım ömrü nasıl uzatılır  

İşletim sistemlerinde geleneksel sabit disklerin geçmişte kaldığı ve giderek daha fazla SSD sürücüsünün ana depolama aygıtı olarak kullanıldığı görülüyor.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:09
SSD’lerin kullanım ömrü nasıl uzatılır  

SSD’lerin kullanım ömrü nasıl uzatılır  

   İşletim sistemlerinde geleneksel sabit disklerin geçmişte kaldığı ve giderek daha fazla SSD sürücüsünün ana depolama aygıtı olarak kullanıldığı görülüyor. Sabit bir diske göre yüksek performansıyla dikkat çeken SSD’lerin kullanım ömrünün belirli unsurlara bağlı olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir SSD için kullanıcılara 6 öneride bulunuyor. 

   Depolama alanlarının gerek şirketler gerekse de kullanıcılar için önemli bir konu olduğu biliniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sabit diskler yerine SSD sürücüler daha çok tercih ediliyor. Sabit bir diske göre yüksek performans sağlayan SSD’lerin ömrü ise kullanıcıların yanlış kullanımları ya da gerekli tedbirleri almamasından dolayı kısalıyor. SSD’lerin ömrünün doğrudan sürücüye ne kadar ve ne sıklıkta yazıldığına bağlı değiştiğinin altını çizen Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, SSD'lerin ömrünü uzatmak için kullanıcıların uygulaması gereken 6 yol bulunuyor.

1. Windows'da disk belleği dosyalarını ayarlayın. Windows'daki sanal bellek, swap dolayısıyla SSD diski kendi uzantısı gibi görerek diskinizin yoğun bir şekilde yazılmasına neden olabilir ve bu da SSD performansını ve ömrünü azaltabilir. Bunun için swap sayfa dosyasını SSD'nizden farklı bir diske, örneğin sabit disk sürücüsüne taşımayı deneyin.

2. Windows sistemindeki hazırda beklet modunu kapatın. Hazırda bekletme işlemi diskte büyük miktarda yazma kapasitesi kullanır, işlevi devre dışı bırakmak SSD ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

3. SSD'nizde birleştirme komutunu çalıştırmayın. SSD'ler, verileri blok olarak kaydeder ve dağınık olsun ya da olmasın, sürücünün herhangi bir yerindeki blokları okuyabilir. Bu nedenle, birleştirmeyi çalıştırmak gerekli olmadığından ve süreçte diskin ağır okuma, yazma eylemi gerçekleşmesine neden olacağından SSD'nin ömrünü kısaltacaktır.

4. SSD'nizin kapasitesini tam doldurmayın. SSD sürücünüz tam kapasiteye ulaştığında yazma hızı performansını düşürür. Sürücünüz tam kapasiteye yaklaştığında, kullanılabilir bir alan bulmak ve dosyaları hareket ettirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Yeterli yazma hızı performansı elde etmek için boş alanların en az %25 olması gerekiyor.

5. Swap alanını yoğun kullanmaktan kaçının. Linux OS'de, /etc/sysctl.conf dosyasına parametre ekleyerek swap kullanımını azaltabilir veya swap bölümünü farklı depolama sürücüsüne taşıyabilirsiniz.

6. SSD’nize gelen elektriğe dikkat edin. SSD’nizi düşük voltaj gibi elektrik kaynaklı problemlerden uzak tutun. Anti-statik elektriğe maruz kalmasını engelleyerek daha uzun ömürlü bir SSD’ye sahip olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.01.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
SSDSerap GünalVeri Kurtarma Hizmetleri
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