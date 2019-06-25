Medyum Ali Hoca 2019

Son yılların en popüler uygulamalarından biri olan, manevi alemlerin ve farklı enerjilerin dünyaya olan yansımasını en net gösteren çalışmaların başında gelen yıldıznameler, insanların gerek iş, gerekse aşk hayatlarında yol gösteren uygulamalardan biri.

Yıldızname denildiği zaman akla fal geliyor olsa da, aslında bu uygulamaların fal ile uzaktan yakından alakası bulunmuyor. Uzun yıllardır, hatta tarihin ilk dönemlerinden beri kullanılan yıldızname çalışmaları, insanların hayatlarının nasıl gideceği konusunda ışık tutan özel incelemelerden ibarettir. Bu incelemeler sırasında elde edilen bilgiler, medyum hocalar vasıtasıyla insanların anlayabileceği biçimde yorumlanarak, kişilere ulaştırılmaktadır. Medyum Ali Gürses gibi isimler, yıldız enerjilerinin hayatlarımızda yarattığı etkiyi net biçimde görebileceğiniz bu uygulamaları başarıyla yerine getiriyor.

Birkaç günden, bir haftaya kadar değişen sürelerde hazırlanan yıldızname, dünyanın neresinde olursanız olun yaptırabileceğiniz bir çalışma. Medyum Ali Hoca, yıldızname çalışmalarında antik yöntemleri kullanan isimlerden biri.

Modern astrologların pek çoğunun yanıldığı ve bilgi sahibi olmadığı kadim astroloji yöntemleriyle hareket eden Medyum Ali Gürses, bu sayede en karmaşık konuları bile aydınlatabilen çalışmalar gerçekleştirebiliyor. İnsanların hayatlarındaki tüm dönüm noktalarını açık bir şekilde gösterebilen, yol gösterici bir rehber niteliğinde olan yıldıznameler, günümüzde iş adamlarından devlet büyüklerine kadar herkesin başvurduğu bir kaynak. Ancak doğru bir sonuç için güvenilir medyumlar bulmak şart. Çoğu yerde yazdığı gibi, Medyum Ali Hoca da bu çalışmanın fal ile uzaktan yakından alakası olmadığını ifade etmekte.

Bu çalışmaların hiçbir şekilde fal ile karıştırılmaması gerektiğini, sadece yol gösterdiğini ve gaipten haber vermediğini belirten Medyum Ali Hoca, dünya üzerinde geleceği görebilecek hiç kimsenin olmadığını da net şekilde ifade etmekte.

Yıldıznameler, doğru kişiler tarafından yapıldıkça, pek çok kişinin hayatını değiştirmeye devam ediyor. Bu sayede daha fazla tanınan ve Medyum Ali Gürses gibi profesyonel isimlerin en popüler uygulamalarından biri haline gelen yıldıznameler, tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoğun bir şekilde kullanılacak gibi görülüyor.

Özellikle bazı devlet büyüklerinin, sanatçıların ve iş adamlarının yol gösterici nitelikleri nedeniyle yaptırdığı bu uygulamalar, halk arasında da her geçen gün daha fazla yayılıyor, yükselen bir ivme ile talep görmeye devam ediyor.