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24 Nisan 2017 Pazartesi 22:44

İngilizler, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı körükleyen ABD ve Ukrayna'nın başını çektiği koalisyona İngiltere yeni bir savaş gemizini Karadeniz'e göndererek güçlendiriyor.

İngilizler, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor
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İngilizler, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor

Karadeniz'de Rusya karşıtı ülkelerin oluşturduğu deniz gücüne İngiltere de savaş gemisiyle destek veriyor. İngiliz donanmasına ait HMS Daring isimli savaş gemisi Sarayburnu açıklarından girdiği İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

İngiliz Donanmasına ait D32 borda numaralı savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na girdi. Güvertesinde asker bulunmadan İstanbul Boğazı'nda seyreden savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Ocak ayının sonunda İngiliz basınında yer alan haberlerde, Theresa May'in Karadeniz'e bir savaş gemisi göndereceği bilgisi yer almıştı. İngiliz medyası Ukrayna'ya gideceğini söylediği gemi için, 'Putin'i avlayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Uçaksavar roketi taşıdığı belirtilen savaş gemisi, Soğuk Savaş döneminden bu yana İstanbul'dan geçen ilk İngiliz savaş gemisi olma özelliği taşıyor.


 
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