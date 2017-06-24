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24 Haziran 2017 Cumartesi 02:49

Kabe'yi kana bulayacaklardı; Teröristler en kutsal mekanı hedef aldı

Teröristler, Ramazan Bayramı'nda, İslam Alemi'nin kalbi Kabe'yi kana bulayacaktı. 3 ayrı grubun düzenlemeye hazırlandığı saldırının son anda önlendiği ortaya çıktı

Kabe'yi kana bulayacaklardı; Teröristler en kutsal mekanı hedef aldı
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Kabe'yi kana bulayacaklardı; Teröristler en kutsal mekanı hedef aldı


Teröristlerin gözünü kan bürüdü. İçlerinde bir canlı bombanın da bulunduğu çok sayıda terörist, mübarek Ramazan Bayramı öncesi, İslam Alemi'nin kalbi Kabe'yi kana bulamaya hazırlanıyordu. Suudi polisinin son anda önlediği kanlı saldırı için 3 ayrı terörist hücrenin organize şekilde hareket ettiği belirlendi.

AÇIKLAMAYI SUUDİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde'de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi. Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.

 
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