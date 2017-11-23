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Renault 3'üncü kez en iyi çağrı merkezi seçildi

- Renault, Türkiye'deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi'nde üst üste 3'üncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu

Renault 3'üncü kez en iyi çağrı merkezi seçildi

- Renault, Türkiye'deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi'nde üst üste 3'üncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu

23 Kasım 2017 Perşembe 11:23
Renault 3'üncü kez en iyi çağrı merkezi seçildi

İSTANBUL (AA) - Renault, Türkiye'deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi'nde üst üste 3'üncü kez birincilik ödülünü aldı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi'nde Renault, üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çağrı merkezlerini arayan müşterilere verilen hizmet kalitesinin ölçüldüğü Kalite Ligi'nde; selamlama, aktif dinleme, analiz etme, sorularla yönlendirme, güzel konuşma, yaklaşım, istekli ses tonu, kurumsal duruş, yetkin konuşma ve kapanış gibi önemli kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruluyor.

Açıklamaya göre otomotiv, finans, sigorta ve bankacılık gibi Türkiye'nin önemli sektörlerinden toplam 34 firmanın yer aldığı yarışmada Renault, tüm rakiplerini geride bırakarak müşteri odaklı yönetim anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Anahtar Kelimeler:
çağrı MerkeziRenault
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