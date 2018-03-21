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2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı

PKK'lı teröristlerin 7 yıllık işgalinden kurtarılan Afrin'de arama faaliyetleri devam ederken, hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı

PKK'lı teröristlerin 7 yıllık işgalinden kurtarılan Afrin'de arama faaliyetleri devam ederken, hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 00:32
2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı

2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı


Terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Afrin'de hayat normale dönerken, ilçe genelinde patlayıcı ve bomba tuzaklarının imha çalışması sürüyor... 

Son Dakika Afrin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi


2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde birlikleri denetledi. Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerine talimatlar verdi.


Edinilen bilgilere göre; Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

AFRİNLİ ÇOCUKLAR TEMEL İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi.

"Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi.

Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.

Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı. 
 

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Son Dakika Afrin
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