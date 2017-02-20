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17 Şubat 2017 Cuma 00:31

20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da buluşuyor

Anayasa değişikliği sürecinde parti tabanının hiçe sayan MHP Genel Merkezi'nin tavrına ülkücülerin tepkisi sert olacak. En az 20 bin ülkücü yarın Ankara'da toplanıyor, 18 Şubat buluşmasına muhalefet partileri de destek veriyor.

20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da buluşuyor
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20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da buluşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi içinde, parti içi muhalefet yeniden buluşuyor. Genel Başkanlık yarışında Devlet Bahçeli ve ekibinin hışmına uğrayan ve çoğu zaman güvenlik güçleri ile mahkeme kararları ile bastırılmak istenen muhalif hareket Referandum öncesi Ankara'da adeta gövde gösterisinde bulunacak. Genel Başkan adaylarının tamamının destek verdiği dev buluşma öncesi Ankara'da valiliğin buluşmayı yasaklama kararı alacağı iddialarına tepki gösteren ülkücüler "Beştepe'nin vereceği yasaklama kararı Bahçeli ve ekibini kurtarmaya yetmez. Ülkücü irade demokratik tepkisini bütün canlılığı ile gösterecektir" diyerek adeta meydan okudu.

ÜLKÜCÜLER KOYUN DEĞİL

Türkiye'nin Referandum sürecine götürülürken ülkücü iradenin MHP Genel Merkezi tarafından gasp edildiğini ileri süren ülkücüler Anayasa değişikliği oylamasında partinin aldığı kararın aksine her halükarda hayır diyeceklerini dile getiriyor. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, gibi ülkücü tabanın görüşlerine büyük önem verdiği isimlerin yanısıra HEPAN Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı ile bir döneme damgasını vuran içişleri eski bakanı Sadettin Tantan gibi isimler de Ankara'daki buluşmaya katılıyor.
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