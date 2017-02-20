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26 Şubat 2017 Pazar 13:49

20 yıl geçti; 28 Şubat mağdurları hala atanamadı

28 Şubat sürecinde okullarından başörtüsü yüzünden atılan binlerce öğrencinin mağduriyeti hala giderilemedi. Okullarını bitirebilen bine yakın genç kadın, eş oldu, anne oldu bu kez de atanamadı.

20 yıl geçti; 28 Şubat mağdurları hala atanamadı
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20 yıl geçti; 28 Şubat mağdurları hala atanamadı


Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vuran 28 şubat sürecinin mağduru öğrenciler, aradan geçen 20 yıla rağmen hala haklarını elde edemediğinden yakınıyor. 500'den fazla 28 şubat mağduru öğretmen adayı, okullara dönüş için yapılan yasal düzenlemelere rağmen atama ve görevlendirmede yaşanan aksaklıklar yüzünden mağduriyetlerinin sürdüğünü duyurdu. 28 Şubat Öğrenci Derneği altında toplanan mağdurlar kimseden ayrıcalık beklemediklerini belirterek bu konuda yönetmeliklere basit ilaveler yapılarak çözüm üretilebileceğini ifade ettiler.

NE OKULLARIMIZA DÖNEBİLDİK, NE DE MEZUN OLABİLDİK

28 Şubat Öğrenci Derneği adına yapılan açıklamada, 20 yıldır devam eden mağduriyetin bir an önce çözümlenmesi istenerek şu görüşlere yer verildi;

28 Şubat postmodern darbesinin baskı ve dayatmaları ile okullarımıza devam etmemiz engellenerek okullardan atıldık. Yıllarca haklarımızın ihlali devam etti, çıkan af kanunlarına rağmen başörtülü olarak birçok okula yine alınmadığımız için durumlarımızda bir değişiklik olmadı. Ancak 2011 yılında üniversitelerde ve kamu kurumlarında başörtüsü tam anlamıyla serbest olunca okullarımıza dönebildik ve mezun olabildik.  

28 Şubat sürecinin yasakçı tavrı yüzünden mezuniyetlerimiz en az 15 yıl gecikti. Bizim mezun olduğumuz dönemlerde, mezun olduğumuz bölümlere daha fazla ihtiyaç olduğu için DMS/KMS gibi öğretmenlik sınavlarından yeterli puanı almak ve atanmak oldukça kolaydı. Yasakla karşılaşmadan mezun olmamız halinde çok kolay atanabileceğimiz bölümler, bugün çok az atamanın çok yüksek puanlarla yapıldığı branşlar haline dönüştü. Mesleğimize kavuşma umuduyla, zor şartlar altında 30’lu yaşlarımızda okuyarak elde ettiğimiz diplomalar; zaman içinde atanma güçlüğü sebebiyle, geçmişte mezun olmamız gereken dönemdeki değerini yitirdi.

ÖĞRENCİYDİK, EŞ OLDUK, ANNE OLDUK AMA...

Yasağın bizi eğitim hayatından mahrum ettiği o dönemde,  bizi bekleyen başkaca ailevi sorumluluklarımız şimdiki kadar yoğun olmadığı ve mezun sayısı da oldukça az olduğu için sınavlarda başarılı olmamız ve atanmamız kolaydı. On beş yıl sonra bugünlerde ise her birimiz eş olarak, anne olarak, gelin olarak ailevi sorumluluklar; komşu olarak, akraba olarak sosyal sorumluluklar taşıyan insanlar olduk. 21-25 yaş aralığında bulunan ve yeni mezun tek sorumluluğu ders çalışmak olan gençlerle aynı sınavlara girmek zorunda kalmanın çok bariz bir eşitsizlik içerdiğini düşünmekteyiz.
Eski mahkûmlar için sınırlı sayıda kontenjanların açıldığı ve böylece çalışma hayatına kazandırmak amaçlı yasalar olduğu bilinmektedir. Olağanüstü şartlarda mağduriyetlerin giderilmesi için sıra dışı uygulamalar yapıldığını da (dershane öğretmenlerinin sadece mülakata dayalı olarak alımı örneğinde ) görmekteyiz.

BAŞÖRTÜSÜ FÜRUATTIR DİYENLERE DESTEK OLDULAR

28 Şubat’ın hak kaybına uğrattığı her birimiz, bu ülke insanı için güzel şeyler üretme düşünce ve arzusu ile doluyuz. 28 Şubat ve suç ortağı FETÖ öğrenciliğimiz yıllarında başörtüsü mücadelemizin önüne engel olduğu gibi, yakın dönemde de haklarımızı edinmenin önüne barikat kurmuştur. Öğrenciliğimizde 28 Şubat’ın “Bin yıl sürecek” denilen etkisine “Başörtüsü füruattır" söylemiyle destek olanlar, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çalışmalarıyla 28 Şubat ihlalleri kaldırılırken sınavlardaki hırsızlıklarıyla ve bürokratlarıyla bizlerin önünde hep engel oldular.                       
            
Bizler manasız bir ayrıcalık istemiyoruz, sınava tabi tutulmayalım da demiyoruz. Yasakla karşılaşmamamız halinde mezun olabileceğimiz tarihteki koşullarda değerlendirilmeyi istiyoruz. Bu konuda yasa ve yönetmeliklere yapılacak basit ilavelerle çözümün mümkün olabileceğini düşünüyoruz.
Tüm yetkililerden mazeret değil çözüm üretmelerini bekliyoruz. Konuya duyarlı STK’lardan ve kamuoyundan üzerlerine düşeni yapmalarını ve uğradığımız haksızlığın giderilmesine katkı sunmalarını istiyoruz."
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