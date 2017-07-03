Afrika sıcakları bu illeri çarpacak: Hamileler, yaşlılar dikkat

YARIN BU MEMURLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

DENİZLİ'DE BUGÜN 43 DERECE OLACAK

OSMANİYE'DE SICAKLIK ÖNLEMLERİ

ÇANKIRI DA HAMİLE VE ENGELLİLER İZİNLİ

Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları için çok sayıda ilde özel önlemler alınıyor. İçanadolu Bölgesi'nde Ankara ve Çankırı'da Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler için idari izin verildi. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise kamu kurum ve kuruluşları orman yangınlarına karşa daha duyarlı olması için uyarıldı. İşte sonAnkara İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın artması öngörülen hava sıcaklığı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz günü idari izinli sayılmalarına karar verdi.Ankara'daki sıcak hava izni ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;1. Hamile kadınlar,2. Rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar,3. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Edinilen bilgiye göre Denizli'de aşırı sıcaklar nedeniyle yarın engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeline izin verildi.Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Valimiz Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla, Meteoroloji verilerine göre ilimizde 3 Temmuz 2017 pazartesi günü hava sıcaklığı 43 derece olacağından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelimiz için 1 gün idari izinli olacaktır" denildi.Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3 Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile kadınlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak" denildi.Osmaniye Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre Osmaniye'de hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.Çankırı'da sıcaklığın yarın 34 derece olacağı tahmin ediliyor.