Afyon'da feci kaza: 8 ölü 29 yaralı var

Son Dakika Afyon; Afyon yakınlarında meydana gelen kazada 8 vatandaş can verdi. Afyon Antalya yolunun Damlalı Boğazı yakınlarında meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Afyon Antalya yolu kana bulandı. Özel bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi can verndi, en az 29 yaralı var. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre kaza sonrası olay yerine sabaha karşı çok sayıda ambulans ve kurtarma görevlisi gönderildi.

Korkunç kaza, sabaha karşı AfyonkarahisarAntalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.

