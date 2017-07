Akdeniz Kavruluyor; Akdeniz bölgesi 50 dereceyi gördü

Manavgat Şelalesi'ne akın

AŞIRI SICAKLARDAN ASFALT ERİDİ

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta olduğu gibi Antalya’nın Manavgat ilçesini de etkisi altına aldı. Aşırı sıcak nedeniyle vatandaşlar ırmak kenarları ve gölge yerlere sığınmaya çalışırken termometreler 50 dereceyi gösterdi.Hava sıcaklığının gölgede 42 dereceyi bulduğu Manavgat’ta açık havada termometreler 50’yi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle Manavgat’ta vatandaşlar ırmak kenarlarına ve gölge yerlere sığınmaya çalıştı. Manavgat’ın değişik noktalarında ağaç gölgesinde serinlemeye çalışan bazı vatandaşların kucağında köpekleriyle uyudukları gözlendi.Manavgat Şelalesi'ne akın eden vatandaşlar ırmakta su seviyesinin seyir terasına ulaşması nedeniyle Manavgat Irmağına girerek serinleme imkanı buldu. Bir an bile boş kalmayan seyir terası tarihinin en kalabalık günlerinden birisini yaşadı.Aşırı sıcaklar yasakların da çiğnenmesine neden oldu. Sıcaktan bunalan çocuk yaşlı çok sayıda vatandaş Manavgat Şelalesinin üst bölümünde 'ırmağa girmek tehlikelidir' tabelalarına aldırış etmeksizin ırmağa girerek serinlemeye çalıştı.Hava sıcaklığının hafta sonunda artmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.Denizli İzmir Karayolu'nun Buldan İlçesi'nden geçen bölümünde, aşırı sıcak hava asfaltı eritti. Bu bölgede son 1 haftada 3 hasarlı kaza olduğunu belirten"Burada bir ölümlü kaza olursa bunun vicdani sorumluluğu altından kalamayız. Yolun bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" dedi.Denizli'de artan hava sıcaklıkları olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Buldan İlçesi'nde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla Denizli- İzmir Karayolu'nda asfaltın bir bölümünde erime görüldü. Buldan girişinden itibaren İzmir yönüne doğru 2 kilomotremik alanda asfalt eridi. İlçe merkezinde de yer yer asfalt eridi. Aşırı sıcak hava nedeniyle sebebiyle asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştığı da görüldü.ilçedeki Denizli İzmir Karayolu'nun aşırı sıcaklar nedeniyle eridiğini ve tehlikeye yol açtığını söyledi. Yetkilileri çözüm üretmeye davet eden Gülbay, şöyle dedi:"Denizli- İzmir Karayolu'ndaki asfalt, aşırı sıcaklardan dolayı eriyor. İlçe merkezinde de bu sıkıntı mevcut. Temmuz ayının 21'i ile 23'ü arasında ilçemizde festival düzenleyeceğiz. Bu yolu 200 bin kişi kullanacak. Yetkililerden bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Elimizdeki cüzi iş makineleriyle yolları kumlamaya çalışıyoruz. Karayollarının, Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer bütün kurumların katkılarını bekliyoruz. Şimdiye kadar eriyen asfalt yüzünden 3 hasarlı kaza oldu. Bütün yetkililerden yolun bir an önce yapılması için elinden ne geliyorsa katkısını bekliyoruz."