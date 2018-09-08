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Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 

Aksaray Ankara yolunda seyreden yolcu otobüsü, sabaha karşı Ortaköy kavşağı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı

Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 

Aksaray Ankara yolunda seyreden yolcu otobüsü, sabaha karşı Ortaköy kavşağı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:56
Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 

Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 


Ankara'dan Aksaray istikametinde seyreden yolcu otobüsü sabaha karşı şarampole devrildi. Ankara-Aksaray karayolu Ortaköy kavşağı mevkiinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00’de İstanbul’dan Gaziantep’e gitmek üzere 46 yolcu ve 4 mürettebat ile yola çıkan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki yolcu otobüsü, saat 03.45 sıralarında Aksaray’a 15 kilometre kala Ortaköy Yol Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabilirken, kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Yardım ekipleri, İtfaiye, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Otobüsteki yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılırken, sıkışan yaralılar itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen vinç ile otobüs devrildiği yerden kaldırılırken, korkunç manzara otobüsün kalkması ile ortaya çıktı. Otobüsün altında kalan 1’i çocuk 6 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 44 yaralı tedavi altına alınırken, 6 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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