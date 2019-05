Ambulansta oksijen tüpü bomba gibi patladı



Ambulansların vazgeçilmez can kurtaranı oksijen tüpleri bir ayda ikinci kez patlayarak can aldı. 17 Mayıs'ta Burdur yakınlarında bir ambulans içinde patlayan oksijen tüpü sonrası çıkan yangında bir hasta hayatını kaybederken, benzer bir kaza bugün TEM otoyolunda meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye nakledilen Rojin Bebek, oksijen tüpü patlaması sonucu alev alan ambulansta can verdi.

SİLİRİ YAKINLARINDA PATLAMA

Silivri TEM Otoyolu’nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.



İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık ‘Rojin’ isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

OKSİJEN TÜPÜ KAZALARI

Oksijen tüpü patlaması sonucu son yıllarda sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz 17 mayıs'ta Burdur'da ambulansta meydana gelen oksijen tüpü patlamasında Hasan Sargın adlı vatandan yanarak can vermişti.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ise Biruni Üniversitesi'nin laboratuvarında oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. Benzer bir kaza Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde devlet hastanesinde meydana gelmiş, buradaki oksijen tüpü patlamasında Hemşire 41 yaşındaki Esra Aydın, yaralanmıştı.