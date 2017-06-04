Amerika şımarttı, El-Bab'a yönelen PKK'lıları Türk topçusu vurdu

Türk ordusunun Suriye'de bir süredir Amerika tarafından şımartılan terör örgütü'lilerin mevzilerini uzun bir aradan sonra yeniden vurdu. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Azez Bölgesinde bulunan Tel Rıfat ilçesinde yığınak yapılmasına izin vermeyen Türk topçu birlikleri El Bab'a doğru hareketlenen PKK'lı teröristlerin hareketli unsurlarını imha etti,,operasyonu kapsamında Azez'e konuşlanan Türk topçu birliklerinin Afrin'nin Tel Rıfat ilçesindeki PKK/PYD mevzilerini vurduğu iddia ediliyor.Akit Haber'in yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Bombardıman Tel Rıfat'ta konuşlu terör örgütü mensuplarının El Bab'a doğru hareket ettiği bilgisi alındığı an başladı.