﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Haziran 2017 Pazar 07:52

Amerika şımarttı, El-Bab'a yönelen PKK'lıları Türk topçusu vurdu

TSK, Amerikan yönetiminin şımartıp semirttiği teröristler, El Bab'a yönelince, örgütün Tel Rıfat'taki mevzilerini vurdu.

Amerika şımarttı, El-Bab'a yönelen PKK'lıları Türk topçusu vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Amerika şımarttı, El-Bab'a yönelen PKK'lıları Türk topçusu vurdu

Türk ordusunun Suriye'de bir süredir Amerika tarafından şımartılan terör örgütü PYD'lilerin mevzilerini uzun bir aradan sonra yeniden vurdu. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Azez Bölgesinde bulunan Tel Rıfat ilçesinde yığınak yapılmasına izin vermeyen Türk topçu birlikleri El Bab'a doğru hareketlenen PKK'lı teröristlerin hareketli unsurlarını imha etti,,

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Azez'e konuşlanan Türk topçu birliklerinin Afrin'nin Tel Rıfat ilçesindeki PKK/PYD mevzilerini vurduğu iddia ediliyor.

Akit Haber'in yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Bombardıman Tel Rıfat'ta konuşlu terör örgütü mensuplarının El Bab'a doğru hareket ettiği bilgisi alındığı an başladı.  
Resulayn#039;dan Ceylanpınar#039;a roketli saldırı
Resulayn'dan Ceylanpınar'a roketli saldırı
Vatandaşlar, PKK#039;ya kızdı sınıra bayrak dikti
Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti
O iddialara Rusya#039;dan açıklama geldi
O iddialara Rusya'dan açıklama geldi
PKK, Münbiç#39;te devlet kuruyor; Ankara, Rusya - ABD sessiz
PKK, Münbiç'te devlet kuruyor; Ankara, Rusya - ABD sessiz
PKK ile Şam Türkiye#039;ye karşı anlaştı: PKK Suriye bayrağı çekecek
PKK ile Şam Türkiye'ye karşı anlaştı: PKK Suriye bayrağı çekecek
PKK köylerine dönmek isteyen köylüleri taradı, 7 ölü var
PKK köylerine dönmek isteyen köylüleri taradı, 7 ölü var
Amerikalı terörist Rakka#039;da öldürüldü: YPG#039;ye katılmıştı
Amerikalı terörist Rakka'da öldürüldü: YPG'ye katılmıştı
Şanlıurfa#039;da 2 canlı bomba yakalandı.
Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada
Yarbay Songül Yakut, FETÖ'nün kumpasını yerle bir etmişti Yarbay Songül Yakut, FETÖ'nün kumpasını...
BBP'nin Bedelli Askerlik önerisi; Sayın Destici zamanı mı şimdi? BBP'nin Bedelli Askerlik önerisi; Sayın Destici...
Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler...
İşadamı Ahmet Danacı, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti İşadamı Ahmet Danacı, ağaçtan düşerek hayatını...
Türkiye Rusya bunu görüşüyor; S-400 füzeleri ortak üretimi gündemde Türkiye Rusya bunu görüşüyor; S-400 füzeleri...
Yukarı Çık

Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir...
Kato'yu terör örgütü PKK yandaşlarına dar eden kahramanların, Şenoba yakınlarında meydana gelen...

Haberi Oku