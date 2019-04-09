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Analarını belleyeceğiz diyen MHP'li başkana YSK şoku

Kozan'da Cumhur İttifakı desteğiyle belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihal Atlı'ya YSK'dan şok karar. Atlı hakkında Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçlamaları bulunuyor.

Analarını belleyeceğiz diyen MHP'li başkana YSK şoku

Kozan'da Cumhur İttifakı desteğiyle belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihal Atlı'ya YSK'dan şok karar. Atlı hakkında Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçlamaları bulunuyor.

09 Nisan 2019 Salı 16:12
Analarını belleyeceğiz diyen MHP'li başkana YSK şoku

Analarını belleyeceğiz diyen MHP'li başkana YSK şoku


Adana Kozan'da belediye başkanlığı seçimini kazanan Nihat Atlı'nın Yargıtay'da cinayet ve küçük yaşta kız çocuğunu alıkoyma suçlarından dosyası olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyla başkanlığı düşürüldü..


Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Adana Kozan ilçesi adayı, seçimleri kazanmasının ardından Saadet Partisi'nin YSK'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Nihat Atlı’nın başkanlığı, "Seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk’ün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra, Saadet Partisi'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı’nın başkanlığı düşürüldü. "Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" sözleriyle tartışmalara konu olan Atlı hakkında "Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete..." iddialarıyla açılan davanın Yargıtay'da devam ettiği bildiriliyor..


BAŞKAN KİM OLACAK?

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan’ın başkan olması gerektiği yönünde YSK’ye talep dilekçesi verirken, MHP Genel Merkezi ise karara itirazda bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Nihat Atlı’nın başkanlığı, “seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk’ün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra, Saadet Partisi'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı’nın başkanlığı düşürüldü.

Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen ret kararının üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını ve aldıkları netice üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi’nin de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçimlerde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın başkan olması yönünde talep bildirdiklerini kaydetti.

MHP Genel Merkezi ise Atlı’nın başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu.

"Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete..."

Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtayda beklediği öğrenildi.

"Analarını belleyeceğiz" demişti

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbim'in izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
KozanNihat AtlıYSK
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