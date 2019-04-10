Ankara Batıkent'te vahşet | Çok sayıda köpek zehirlendi.





Gece yarısı Ankara Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nden gelen haber sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdü.

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, zehirlenen köpeklerden 13'ünün öldüğünü 6'sının klinikte olduğunu ve 7 köpeğin ise kayıp olduğunu söyledi.

Özkan, "Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyada gündeme gelen olayda, çok sayıda mahalleli ve hayvanseverler sokağa dökülerek tepki gösterdi.

Çok sayıda hayvan koruma derneği yetkilileri ile hayvanseverler bölgeye gitti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara’nın Batıkent semtinde sokak köpeklerinin bu akşam saatlerinde zehirlenmesi vatandaşları da isyan ettirdi.

Başkentin hayvansever bir semti olmasıyla bilinen Batıkent’te yaşananlara tepki gösteren bölge halkı hem ağladı hem de durumu protesto etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayın ardından bir açıklama yaparak olayın sorumlularının açığa çıkarılması için görevlendirme yaptığını açıkladı. Yavaş açıklamasında, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir”ifadelerini kullandı.

Haytap gonulluleri de olay yerine intikal etti araştırmalarımız devam ediyor. Ilk gelen bilgiler önceden hazırlanan zehirli etlerin bölgedeki hayvanlara bilinçli şekilde sivil plakali bir kamyonetten atıldığı yönünde.