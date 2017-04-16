Anket şirketleri çuvalladı; Adil Gür yine tutturamadı

İKİ ŞİRKET SONUÇLARI TUTTURDU

GERÇEĞE EN UZAK ANKETLER A&G VE AKAM'DAN

ANKET ŞİRKETLERİ REFERANDUM'U BÖYLE TAHMİN ETMİŞTİ

Türkiye 7. kez referandum için sandık başına gitti. Her seçim öncesi yapılan anketlerle adından sık sık bahsettiren kamuoyu araştırma şirketleri, henüz kesin olmayan sonuçlara göre tam anlamıyla çuvalladı.sonuçları baz alındığında çok sayıda anket şirketinden sadece ikisi sonuca çok yakın tahminde bulundu. Referandum öncesi yüzde 60'a yakın EVET oyu beklediğini açıklayan A&G şirketi sahibi Adil Gür ile Avrasya Araştırmaları Merkezi yaptığı anketler ve yorumlarıyla adeta çuvalladı...Referandum sürecinin en merakla takip edilen konularından biri olan anket sonuçları ise 1 Kasım seçimlerinin aksine gerçeğe daha yakın sonuçlar verdi.Hiçbir anket şirketinin doğru sonucu bulamadığı 1 Kasım seçimlerinin aksine, 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda 2 şirket gerçek sonuca en yakın sonucu buldu.Yaptıkları anketlerde en yakın sonuçları bulan araştırma şirketleri ise yüzde 51.5 Evet, yüzde 48.5 Hayır tahmini yapan KONDA ile 51.3 Evet, 48.7 Hayır tahmini yapan Gezici Araştırma oldu.Referandum anketlerinde gerçeğe en uzak sonuçları bulan anketler ise Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G ile Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) oldu.seçimlere iki gün kala yüzde 61 civarında 'Evet' çıkacağını söylemiş,ise yüzde 57 civarında '' oyu çıkacağını belirtip, "çıkarsa şirketi kapatırız" açıklaması yapmıştı.: 51.3 Evet - 48.7 Hayır: 51.5 Evet - 48.5 Hayır: 52 Evet - 48 Hayır: 54.3 Evet - 45.7 Hayır: 48.8 Evet - 51.2 Hayır: 56.5 Evet - 43.5 Hayır60.8 Evet - 39.2 Hayır: 42.25 Evet - 57.75 Hayır