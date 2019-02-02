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Annelik sevinci yarıda kaldı: Hamilelik testi için gitti canından oldu

Henüz 2 yıl önce evlenen Neslihan Dere, annelik sevinci için gün sayarken, hamilelik testi için gittiği hastane yolunda can verdi..

Annelik sevinci yarıda kaldı: Hamilelik testi için gitti canından oldu

Henüz 2 yıl önce evlenen Neslihan Dere, annelik sevinci için gün sayarken, hamilelik testi için gittiği hastane yolunda can verdi..

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
Annelik sevinci yarıda kaldı: Hamilelik testi için gitti canından oldu

Annelik sevinci yarıda kaldı: Hamilelik testi için gitti canından oldu


Trafik terörü, anne olmaya hazırlanan genç kadını hayatının baharında sevdiklerinden ayırdı. Feci Kaza Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından Neslihan Dere'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı.
Dere'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Efeler'e giden Furkan B. yönetimindeki 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere'ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp üzerinden geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dere, hayatını kaybetti. 
 

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