Annesi erkek çıktı; Müge Anlı'nın programında şoke eden detay

Nasıl hemşirelik yaptı?

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yıllarca hemşirelik yapan Şükran Aktaş ölümünden sonra erkek olduğu ortaya çıktı. Üstelik 22 yaşında kız annesi olan Aktaş'ın macerasını polis araştırıyor