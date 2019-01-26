Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu



Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi...

Akdeniz ve Ege bölgelerini etkisi altında tutan olumsuz hava koşulları gece yarısından itibaren kendisini yeniden hissettirdi. Ege bölgesinde Bodrum ve çevresinde sel felaketi yaşanırken Akdeniz'de oluşan hortumlar çatıyarı ve seraları uçurdu... Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi..



BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Bu arada önceki gün hortuma kapılarak dereye sürüklenen arabada kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları bugün yeniden başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi derede 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına Jandarma'ya ait iki arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla başladı.