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10 Şubat 2017 Cuma 22:38

Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da

Adana, Malatya, Ağrı, Van, Çanakkale ve Kırşehir Akçakent'in ardından bugün Antalya Korkuteli'nde de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da
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Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da

Son Depremler, Türkiye son 4 gündür irili ufaklı depremlerle sarsılıyor. Çanakkale Ayvacık depreminin ardından, Ağrı, Van, Kırşehir Akçakent, Malatya ve Adana'daki küçük çaplı sarsıntılar korkuya neden olurken bu kez de Antalya Korkuteli yakınlarında deprem meydana geldi.
Korkuteli ilçesi Söğütçük yakınlarında saat 23.25'te meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak duyruldu.

Deprem Korkuteli başta olmaz üzere Döşemealtı ile çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.

Depremin herhangi bir hasara neden olmadı.
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Çanakkale ve Van'ın ardından bu kez de Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

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