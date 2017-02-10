Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da

Son Depremler, Türkiye son 4 gündür irili ufaklı depremlerle sarsılıyor. Çanakkale Ayvacık depreminin ardından, Ağrı, Van, Kırşehir Akçakent, Malatya ve Adana'daki küçük çaplı sarsıntılar korkuya neden olurken bu kez de Antalya Korkuteli yakınlarında deprem meydana geldi.
Korkuteli ilçesi Söğütçük yakınlarında saat 23.25'te meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak duyruldu.
Deprem Korkuteli başta olmaz üzere Döşemealtı ile çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
Depremin herhangi bir hasara neden olmadı.