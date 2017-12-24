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Antalya yolunda ulaşıma kar engeli: Ulaşım güçlükle yapılıyor

Antalya'yı İç Anadolu bölgesine bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak bilinen Sedişehir Manavgat arasında ulaşım kar ve tipi yüzünden durma noktasına geldi.

Antalya yolunda ulaşıma kar engeli: Ulaşım güçlükle yapılıyor

Antalya'yı İç Anadolu bölgesine bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak bilinen Sedişehir Manavgat arasında ulaşım kar ve tipi yüzünden durma noktasına geldi.

24 Aralık 2017 Pazar 20:06
Antalya yolunda ulaşıma kar engeli: Ulaşım güçlükle yapılıyor

Antalya yolunda ulaşıma kar engeli


İç Anadolu bölgesini etkisi altına alan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı imkansız hale getiriyor. Toroslar, Ankara'dan gelen kara yolu ulaşım en önemli geçidi olarak bilinen Sedişehir Antalya arasında güçlükle yapılıyor.

İç Anadolu’yu Akdeniz'e en kısa yoldan bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolunda çekici türü araçlar ile zincirsiz ve kar tipi lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.
Dün gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan başlayan kar yağışı sonrası kara yolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel'de bir çok sürücü kar ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve meydana gelen kazalar ile adı ölüm virajına çıkan bölgede de bir çok araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücüler karayolları ekiplerinin kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından yollarına devam ederken polis ekipleri ise Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulamada zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçlar ile çekici türü araçların geçişine izin vermedi.

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