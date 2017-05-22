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22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:11

Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiye linç girişimi

Atatürk anıtına tiner dökerek yakmaya, sonra da baltayla parçalamaya çalışan kişiyi vatandaşlar linç etmeye kalktı. Linç girişimini belediye zabıtaları güçlükle önledi.

Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiye linç girişimi
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Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiye linç girişimi


Son  Dakika Adapazarı, Atatürk'e saldırı modasına bir yenisi daha eklendi. Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına tiner döküp ateşe veren, baltayla saldıran kişiyi halk linç etmek istedi.

Üzerine doğru gelenlere balta ile saldırmak isteyen kişiyi, etrafını saran vatandaşlardan zabıta ekipleri güçlükle kurtardı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi anıtın çevresine yanında getirdiği tineri dökerek ateşe verdi. Anıtın önüne açılabilir merdiveni ve Türk Bayrağı'nı koyan kişi, elini havaya kaldırarak Arapça bir şeyler söyledi. Kimliği belirsiz kişi daha sonra elindeki baltayla anıta ve kaidesini vurmaya başladı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterdi.

 Üzerine doğru gelenlere de balta ile saldırmak isteyen kişi, bir anda etrafını saran onlarca öfkeli vatandaşın arasında kaldı. Öfkeli kalabalık saldırganı linç etmek istedi.


Bir kişi anıtın önündeki merdiveni alarak saldırgana vurmaya çalıştı. Çevrede bulunan zabıta memurları araya girerek saldırganı öfkeli kalabalığın elinden alıp meydanda bulunan zabıta karakoluna götürdü.

Öfkeli kalabalık karakolun etrafında toplanırken tepki göstererek, saldırganı almaya çalıştı. Olay yerine gelen polisler önlem alındı. Polis tarafından gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.
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