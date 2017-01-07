07 Ocak 2017 Cumartesi 06:13

Atatürk Havalimanı'nda çile: Yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durdurulunca yüzlerce yolcu perişan oldu. THY başta olmak üzere çok sayıda şirket, iptal edilen seferler için yolculura yeterli açıklama yapmaması vatandaşları çileden çıkardı.