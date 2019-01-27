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Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek 'Parti olarak, ittifak olarak Binali Yıldırım'ın etrafında kenetlendik' dedi.

Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek 'Parti olarak, ittifak olarak Binali Yıldırım'ın etrafında kenetlendik' dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 18:14
Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik


Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik


Pazar gününü İstanbul'da geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek ziyaretinde bulundu. 


MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek 'Parti olarak, ittifak olarak Binali Yıldırım'ın etrafında kenetlendik' dedi.


Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisine ailesine ait "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı.

Binali Yıldırım kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. Bahçeli ve Yıldırım, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından seçim ofisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı olarak yapıldı. Bahçeli, ziyaret sonunda kısa bir açıklama yaptı.

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