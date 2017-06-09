Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı

2 ASKER 1 SİVİL YARALI.

Batman Kozluk yakınlarında bulunan Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre saldırı sırasında yaralılar var. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği belirtiliyor.Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.Bekirhan Beldesi'nde, öğle saatlerinde PKK'lı teröristler jandarma kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.Bu arada, bombalı saldırı öncesi Bekirhan ve Kozluk ilçelerinde çıkan karışıklık sırasında hayatını kaybedenlerin olduğu iddia edildi. Bölgede yaşayan kişiler tarafından atılan twitlerde ölenler arasında bir öğretmen ile belediye başkanın da bulunduğu bilgileri var.Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç jandarma karakolunu hedef alan saldırısında 2'si asker, 3 kişi yaralandı.Bekirhan Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yoldan geçen araçlarda denetim yaptığı karakol önündeki kontrol noktasına saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla yaklaşan PKK'lı teröristler, patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi, takviye güvenlik gücü sevk edildi.Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.İlk belirlemelere göre PKK'lı teröristlerin bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı.Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.