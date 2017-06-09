﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Haziran 2017 Cuma 13:48

Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı

Batman Kozluk ilçesinde bir jandarma karakoluna bombalı araçla saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı var...

Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Batman'da  jandarma karakoluna bombalı saldırı

Batman Kozluk yakınlarında bulunan Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre saldırı sırasında yaralılar var. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği belirtiliyor.

 Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Bekirhan Beldesi'nde, öğle saatlerinde PKK'lı teröristler jandarma kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.
Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Bu arada, bombalı saldırı öncesi Bekirhan ve Kozluk ilçelerinde çıkan karışıklık sırasında hayatını kaybedenlerin olduğu iddia edildi. Bölgede yaşayan kişiler tarafından atılan twitlerde ölenler arasında bir öğretmen ile belediye başkanın da bulunduğu bilgileri var.

TERÖRİSTLER KARAKOLA YAKLAŞAMADI

Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç jandarma karakolunu hedef alan saldırısında 2'si asker, 3 kişi yaralandı.
Bekirhan Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yoldan geçen araçlarda denetim yaptığı karakol önündeki kontrol noktasına saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla yaklaşan PKK'lı teröristler, patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi, takviye güvenlik gücü sevk edildi.
2 ASKER 1 SİVİL YARALI.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.
İlk belirlemelere göre PKK'lı teröristlerin bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı.
Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

 
Kuzey Irak ve Şırnak#039;ta 9 terörist öldürüldü
Kuzey Irak ve Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü
Helikopter düşüren teröristler öldürüldü
Helikopter düşüren teröristler öldürüldü
İstanbul#039;da PKK operasyonu; 7 gözaltı var
İstanbul'da PKK operasyonu; 7 gözaltı var
Teröristler, Çukurca#039;da helikopter vurdu
Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
Mardin#039;den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü
Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü
Tunceli#039;de patlama 2 asker yaralı
Tunceli'de patlama 2 asker yaralı
Van#039;da çakışma çıktı, 1 şehit var, 2 PKK#039;lı terörist öldürüldü
Van'da çakışma çıktı, 1 şehit var, 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Hakkari#039;de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı var 
Hakkari'de kalleş tuzaK, 1 şehit 6 yaralı var 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BatmanSaldırı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu' dedi Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu'...
Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de çıktı Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra...
Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan oldu Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan...
Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş... Şehit Songül Yarbay, o helikoptere son anda yetişmiş...
Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet...
Yukarı Çık

Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu'...
FETÖ davası sanıklarından eski Tuğamiral Sinan Sürer, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerde elinde silahın...

Haberi Oku