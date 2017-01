Bayraklı'da katliamı, kahraman trafik polisi önledi

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

GİTAR KILIFINDA SİLAH!

TERÖRİSTLERİN ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR

SALDIRI SONRASI ARAMA

Şüpheliler emniyete götürüldü.

BANTLI ŞARJÖRLER DİKKAT ÇEKTİ

ÜÇÜNCÜ TERÖRİSTE RASTLANMADI

ŞÜPHELİ KAMYONETTE ARAMA

SALDIRIDA YARALANANLARIN İSİMLERİ

YARALILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye'yi kan gölüne çevirmek için yarışan terör örgütleri bu kez İzmir'de ortaya çıktı. Türkiye düşmanlığında kanlı saldırıları sıraya koyan IŞİD ve PKK Suriye'de birbirinin boğazını sıkarken, Türkiye söz konusu olunca adeta eylem kardeşliği yapıyor. Terör uzmanlarını bile şaşkına çeviren son saldırıyı ise İzmir Bayraklı'da kahraman trafik polisiönledi.İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.Saldırının nasıl gerçekleştirdiğini anlatan"Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu" dediSaldırıda, 1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu. Yapılan incelemeler sonucunda üçüncü terörist ihtimalinin olmadığı anlaşıldıEtkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu öğrenildi.İşte saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin üstünde ele geçirilen mühimmatlar...İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındıİzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.Çatışmada öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şarjorlerin ters bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için kullanılan bu yöntemi Reina katliamını gerçekleştiren terörist de uygulamıştı.İzmir Valisi, saldırıyı PKK'nın yaptığının değerlendirildiğini belirtti. Vali, teröristlerin öldürülmesinin ardından 2 kalaşnikof, 8 roketatar, 8 el bombası bulunduğunu söyledi.Adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine araçtan inen teröristler kaçmaya çalıştı.Saldırıda Fethi Sekin isimli trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu. Şehit olan adliye çalışanının Musa Can isimli şahıs olduğu öğrenildi. 8 yaralının tedavisi ise sürüyor.İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.Saldırı sonrası çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polisin, üçüncü bir teröriste rastlamadığı, saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi. Bu arada kontrollü olarak patlatılan ikinci aracın da teröristlere ait olduğu, içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği anlaşıldı.İzmir Adliyesi'ndeki patlamayla bağlantısı olabileceği ileri sürülen şüpheli bir kamyonetin (45 YA 9402) Manisa'ya gittiği yönündeki bir ihbar, polisi alarma geçirdi. İzmir-Manisa Karayolu'nun Kuvay-ı Milliye Anıtı karşısında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, İzmir yönünden gelen bütün araçları sıkı kontrolden geçirirken, üst araması da yaptı.İzmir'de bir polis ve bir memurun şehit olduğu terör saldırısında yaralananların isimleri belli oldu.İzmir Adliyesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısında polis Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can şehit oldu. Yaralıların ise isimleri belli oldu. Hain saldırıda yaralı olanların isimleri ise şöyle:"Polis memurları Mehmet Ali Gökçe ve Oğuzhan Batuhan Atik, avukat Bülent Karagöz, avukat Cansu Güler, avukat Gökhan Mertol, avukat Feride Karamıkoğlu ve vatandaşlar Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı ile Ersoy Kaya."Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız, terör saldırısında hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.Şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Ayyıldız, "Olaydan sonra hastanelere kaldırılan yaralılarımızın tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yaralımız yoktur. Gerekli soruşturma İzmir Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." dedi.Öte yandan saldırının yaşandığı bölgede zarar gören ve aralarında polis araçlarının da olduğu yaklaşık 10 araç incelenmek üzere çekicilerle götürüldü.İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis’in okul albümüne arkadaşlarının yazdığı, “” notu yürek burktu.İzmir Adliyesine katliam yapmaya gelen teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı. Şehit Polis Fethi Sekin’in okul albümünde arkadaşları tarafından mertliğiyle ön plana çıkarıldığı görüldü.Yürek burkan fotoğrafa kahraman polis Fethi Sekin için arkadaşlarının, “Polis okuluna efsane gibi gelip, giden uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş’u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız” notunu yazdıkları görüldü.