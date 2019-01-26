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Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası facia yaşandı. Nişanlı çift sel sularına kapıldı. Sel felaketi sırasında Billur Atik hayatını kaybetti

Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası facia yaşandı. Nişanlı çift sel sularına kapıldı. Sel felaketi sırasında Billur Atik hayatını kaybetti

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:21
Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti

Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti


Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası nişanlı çift sel sularına kapıldı. Sele kapılan Billur öğretmenin cesedine ulaşılırken, nişanlısı Çağlar Bencik için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gelecek yıl evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası facia yaşandı. Nişanlı çift sel sularına kapıldı.

Bodrum’u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Mumcular Mahallesinde sele dönüştü. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bir nişan merasiminden otomobilleri ile dönen 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile iki aylık nişanlısı Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereye kapıldı.

Sel suları nedeniyle araçlarının motoru stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan ilk kurtarma çalışmalarında, öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bencik’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Talihsiz çift önümüzdeki yıl evlenme planları yaptıkları öğrenildi. Derenin başına gelen Bencik yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan taşan Akarca Deresi nedeniyle çevredeki bir sera yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı ve elektrik direkleri devrildi.

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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