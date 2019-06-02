Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı



Türkiye'nin Kuzey Batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri bugün yağmurlu hava sistemi etkisi altında. Sıcaklık yağmur nedeniyle 4 derece kadar azalırken, saat 14.00'ten sonra İstanbul için sağanak beklentisi var. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış İstanbul ve çevresinde etkili olması tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, ilk saatlerde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Kumluca arasında) fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA DENİZİ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Paçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatı, Kuzey Ege’de sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde Kaş-Kumluca arasında 5 ila 7 (40-60 km/sa), Antalya Körfezinde 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kaş-Kumluca arasında öğle ve akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.