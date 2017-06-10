Burgazada'ya helikopterli operasyon: SİT alanı işgalcilerine ceza

Haftasonu İstanbul'dan kamp yapmak için gelen ve Burgazada'nın ünlü'nda ateş yakarak vatandaşların evlerinde tuvalet ihtiyacını gideren 54 kişi polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Aralarında genç kızların da bulunduğu kamp yapan kişilerden 37'sine SİT alanda ateş yakmaktan ceza kesildi.Burgazada sakinlerinin Martha Koyu'ndaki ormanlık alanda ateş yakıldığı ihbarları üzerine Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli operasyon yaptı. 54 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Madam Martha Koyu'na sabaha karşı helikopter destekli baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 54 kişiden 37'sine, 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefetten 88'er lira para cezası kesildi. Ele geçen bıçaklar nedeniyle 6136 sayılı kanundan işlem yapıldı.Hakkında arama kararı olan 3 kişi gözaltına alındı. Bir çadırda 2 gram uyuşturucu bulunması ile ilgili 1 kişi de yakalandı. 32 çadıra el konuldu.Sit alanı olması nedeniyle ormanda ateş yakmanın yasak olduğunu, burada kamp kuran kişilerin ormanda tuvalet olmaması nedeniyle vatandaşların kapısı çalınarak rahatsızlık yaratıldığını, vatandaşlardan yoğun şikayet alınması üzerine operasyonun düğmesine basıldığı bildirildi.