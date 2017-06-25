Bursa'da askerler yemekten zehirlendi; 10 asker hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda akşam yemeğinden sonra askerlerden 10'u fenalaştı. Fenalaşan askerler ambulans ve jandarma araçlarıyla Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.Mideleri yıkanan askerler tedavi altına alındı. Öte yandan yemeği getiren lokantanın 2 yıldır karakola yemek verdiği öğrenildi. Olaydan sonra jandarma polis karakoluna çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi gönderildi. Büyükorhan İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya da bilgi almak için Karakola gidip incelemelerde bulundu. Kaya olayla ilgili olarak 10 askerin Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi edildiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. İlçe Kaymakamı Kaya,"Yemeklerden numune aldık gerekli yerlere göndereceğiz. Askerlerin durumu iyiye gidiyor. Olayı çok yönlü inceliyoruz" dedi.