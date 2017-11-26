Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi
Rusya'nın Ankara Büyükeleçsi Andrey Karlov'u, yüzlerce kişinin önünde katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi, oğullarını evlatlıktan reddetmekle kalmadı, ondan kalan maaşı da kabul etmedi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesini reddederek, kimsesizler mezarlığına gömülmesini isteyen ailesi, ‘reddi miras’ talebinde de bulundu.
‘BİLSEYDİK İHBAR EDERDİK’
Hiç kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan aile, “Büyüttüğümüz oğlumuzun böyle biri olacağını bilemezdik. Eğer FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilseydik ihbar ederdik. Hem vatanımızı korumuş hem de oğlumuzu kurtarmış olurduk. Onu bu hale getirenlerin ciğerleri yansın. Bizim başımızı öne eğdiren, düşmanlık yapan bir oğlumuz yok. Cenazeyi istemiyoruz, kimsesizler mezarlığına gömün” demişti.
KAYNAK ; Gazete Habertürk