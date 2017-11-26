Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi

Rusya'nın Ankara Büyükeleçsi Andrey Karlov'u, yüzlerce kişinin önünde katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi, oğullarını evlatlıktan reddetmekle kalmadı, ondan kalan maaşı da kabul etmedi.



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesini reddederek, kimsesizler mezarlığına gömülmesini isteyen ailesi, ‘reddi miras’ talebinde de bulundu.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na önce dilekçe, sonra da ifade veren anne Hamdiye Altıntaş ve baba Esrafil Altıntaş, “Bizim öyle bir oğlumuz yok. Yüzümüzü öne eğdiren bir kişinin maaşını da parasını da istemiyoruz. Borçlarından ve alacaklarından vazgeçiriyoruz” dedi. Aydın’ın Söke İlçesi’nde oturan ve olayın ardından zor günler geçiren Altıntaş Ailesi’nin, oğullarının evde bulunan özel eşyalarını ve fotoğraflarını da attığı öğrenildi.

‘BİLSEYDİK İHBAR EDERDİK’

Hiç kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan aile, “Büyüttüğümüz oğlumuzun böyle biri olacağını bilemezdik. Eğer FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilseydik ihbar ederdik. Hem vatanımızı korumuş hem de oğlumuzu kurtarmış olurduk. Onu bu hale getirenlerin ciğerleri yansın. Bizim başımızı öne eğdiren, düşmanlık yapan bir oğlumuz yok. Cenazeyi istemiyoruz, kimsesizler mezarlığına gömün” demişti.

KAYNAK ; Gazete Habertürk