Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon...
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde

Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi

Ankara'da bir sergi açılışı sırasında Rus Büyükelçisi'ni kalleşçe öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altın'taş'ın cenazesini kabul etmeyen ailesi, evlatlıktan çıkardıkları oğlunun mirasını da reddetti..

Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi

Ankara'da bir sergi açılışı sırasında Rus Büyükelçisi'ni kalleşçe öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altın'taş'ın cenazesini kabul etmeyen ailesi, evlatlıktan çıkardıkları oğlunun mirasını da reddetti..

26 Kasım 2017 Pazar 06:46
Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi

Büyükelçi katilinin ailesi, mirasını bile kabul etmedi

Rusya'nın Ankara Büyükeleçsi Andrey Karlov'u, yüzlerce kişinin önünde katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi, oğullarını evlatlıktan reddetmekle kalmadı, ondan kalan maaşı da kabul etmedi.


Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın cenazesini reddederek, kimsesizler mezarlığına gömülmesini isteyen ailesi, ‘reddi miras’ talebinde de bulundu.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na önce dilekçe, sonra da ifade veren anne Hamdiye Altıntaş ve baba Esrafil Altıntaş, “Bizim öyle bir oğlumuz yok. Yüzümüzü öne eğdiren bir kişinin maaşını da parasını da istemiyoruz. Borçlarından ve alacaklarından vazgeçiriyoruz” dedi. Aydın’ın Söke İlçesi’nde oturan ve olayın ardından zor günler geçiren Altıntaş Ailesi’nin, oğullarının evde bulunan özel eşyalarını ve fotoğraflarını da attığı öğrenildi.

‘BİLSEYDİK İHBAR EDERDİK’

Hiç kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan aile, “Büyüttüğümüz oğlumuzun böyle biri olacağını bilemezdik. Eğer FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilseydik ihbar ederdik. Hem vatanımızı korumuş hem de oğlumuzu kurtarmış olurduk. Onu bu hale getirenlerin ciğerleri yansın. Bizim başımızı öne eğdiren, düşmanlık yapan bir oğlumuz yok. Cenazeyi istemiyoruz, kimsesizler mezarlığına gömün” demişti.
KAYNAK ; Gazete Habertürk

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanlar, FIRTINA'nın milyar dolarlık satışını engelledi
Almanlar, FIRTINA'nın milyar dolarlık satışını engelledi
Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı
Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı
Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı
Büyükelçi suikasti davasında önemli gelişme: TRT programcısı tutuklandı
İETT Genel Müdürü görevden alındı: Yerine kim gelecek?
İETT Genel Müdürü görevden alındı: Yerine kim gelecek?
Hükümet iki yeni KHK hazırlıyor: İhraç ve iadeler gündemde
Hükümet iki yeni KHK hazırlıyor: İhraç ve iadeler gündemde
Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta
Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta
Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip
Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip
Ormanın içine beton yol dökerek 'Park' yapmaya kalktılar
Ormanın içine beton yol dökerek 'Park' yapmaya kalktılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim