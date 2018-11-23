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Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damar tıkanıklığı ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu duyuruldu. 

Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damar tıkanıklığı ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu duyuruldu. 

23 Kasım 2018 Cuma 19:24
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda

Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda


Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet Hoca, stent takılmasının ardından yoğun bakımda tutuluyor.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damar tıkanıklığı ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu duyuruldu. 

Kalbindeki iki damarında yüzde 80 tıkanık olması nedeniyle stent takılmasının ardından Ünlü'nün yoğun bakım ünitesinde  kontrol altına alındığı belirtildi. 
Cübbeli Ahmet’in Instagram hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


“Hocaefendi'nin Sağlığı İle İlgili Duyuru!

Allâh-ü Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Kalbinin iki damarında 80 düzeyinde yeniden tıkanıklık oluşmuş, bu yüzden iki tane stent takıldı, fakat damarları çok sert olduğu için beş tane balon yapılmak durumunda kalmakla beraber operasyon başarılı geçti.
Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, biraz yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.
Duâ eden, ilgilenen ve üzülenlere son derece teşekkür ederiz. Allah Teâlâ sizlerin de hayırlı muratlarınızı ihsân eylesin! Âmîn!
Medipol Hastanesi yöneticilerine ve operasyonu yapan Bilal Boztosun hocamıza son derece teşekkür ediyor ve başarılarının devâmını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.”

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Cübbeli Ahmet HocaCübbeli Ahmet
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