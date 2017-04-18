Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Hakkâri’nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1’inci Komando Bölük Komutanlığı'nda görevliiçin Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törene, polis ve askerî personel katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Şenözüvar’ın özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından Şehit Şenözüvar memleketi İzmir'e gönderilmek üzere helikopter ile Van'a gönderildi.