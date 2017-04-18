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18 Nisan 2017 Salı 00:39

Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırındaki Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgelerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar tedavi gördügü hastanede şehit oldu.

Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü
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Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü



Son Dakika Haberler, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1’inci Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Harun Şenözüvar için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis ve askerî personel katıldı. Saygı duruşunun ardından  Şehit Şenözüvar’ın özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından Şehit Şenözüvar memleketi İzmir'e gönderilmek üzere helikopter ile Van'a gönderildi.
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