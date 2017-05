Devlet Bahçeli; FETÖ ile mücadelede siyasetçilere sıra gelince...

AVRUPA ÖNCE KENDİ İŞİNE BAKSIN...

HDP'Lİ VEKİLLERİN AKPM OYUNA TEPKİ

"KARŞIMIZDAKİ TABLO DEHŞET VERİCİDİR"

"FETÖ İLE İRTİBATLI MEMUR VAR DA MEŞHUR SİYASETÇİ YOK MUDUR?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonrası partisinin grup toplantısında önemli atıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmnasında iç ve dış sorunlara değindi. FETÖ ile mücadelede memurlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmaların sürdüğüne dikkat çeken Bahçeli 'Sıra meşhur siyasetçilere gelince neden sus pus oluyor' sorusunu yöneltti. Bahçeli "Türkiye ile uğraşmak karlı bir yatırım olduğundan çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir. Biz bu hainler lobisini biliyoruz. Kullandıkları araçları, arkalarında duran karanlık yüzleri biliyoruz" diyen Devlet Bahçeli "Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor. Karşımızdaki tehditlerin cesaret ve cüretinde devamlı artış ve tırmanış söz konusudur" değerlendirmesinde bulundu..Konuşmasında şu görüşlere yer verdi.. "Türkiye'nin önünde 5 aşamalı gündemi vardır. Bunların üstesinden gelmek artık milli sorumluluktur.Öncelikli olarak terörle mücadelenin çok etkin, acımasız icra ve devamı şarttır.İkinci gündem maddesi uyum yasalarının uzlaşma ile çıkarılması, yeni sisteme yönelik ayar işlemlerinin yapılmasıdır.Üçüncü, gecikmiş, sosyal ve ekonomik iyileştirmelerin acilen hayata geçirmektir.Dördüncü gündem maddesi ise dış politikadan kaynaklanan açmaz ve kördüğümlerdir. AB ile kopma an meselesidir. 25 Nisan 2017'de AKPM genel kurulu, Türkiye oturumunda ülkemizin siyasi denetim sürecine alınması kararı skandal niteliktedir.Terör örgütlerine kucak açan, darbe teşebbüsünü göz ardı ederek ülkemizi karalayan Avrupa, önce kendi işine baklamı, kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zora girse alkışlayan Avrupa'dır.Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar, emellerinin üstün gelmesi için çırpınıyorlar. HDP'li iki üyenin ise Türkiye'nin siyasi denetime alınmasına destek vermeleri alçaklıktır.PKK aparatı HDP'nin Türkiye muhalifleri ile aynı karede poz vermesi, husumeti göstermesi açısından dikkat çekicidir.Şu anda Türkiye zahmetli, bedeli yüksek terörle mücadele sürecindedir. Buna rağmen, adalet ve hukuktan taviz verilmemesi, tarihimize karşı borcumuzdur.Bir yanda FETÖ, diğer yanda PKK/PYD/YPG ve IŞİD zehirli yılanlardır. 15 Temmuz sonrası Türk devleti doğaldır ki, savunma refleksine geçmiş, temizliğiye koyulmuştur. FETÖ ile sürdürülen mücadelenin tatmin edici seviyelere ulaşamadığı son gelişmelerden anlaşılmaktadır. Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. 81 ilimizde düzenlenen operasyonlarda toplamda 7 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 9 bin 103 polis açığa alınmıştır. KHK ile önemli adımlar atılmış, 3 bin 974 kamu görevlisi ihraç edilmiştir.Katil çetenin bulundukları her alanda tamamen sökülüp atılması milli beka meselesidir. Bu yapılırken adalete de dudak bükülmemelidir. Kim suçlu, suçsuz iyi ayırt edilmelidir. Henüz tabandan tavana çıkılamamıştır. İmtiyazlı isimlere dokunulmamıştır. Zabıt katibini, vaizi, teknisyeni, odayıcı, işçiyi devletten atmakla hedefe varmak düşünülemeyecektir.Ata binsek de ayağımız hala yerdeyse bir sorun var demektir. Kriptoplar kendilerini emniyete almışlardır. FETÖ ile irtibatı arasında memur var da meşhur siyasetçi, bürokrat yok mudur? Sıradan insana güç yetiyor da, eğer varsa siyaset ve devlet yönetiminin tepesindeki yöneticilere sıra geldiğinde neden tepkisizlik oluyor?FETÖ ile mücadele sulanmakta, sabote edilmektedir. Mahrem imamlar bulunuyor da devletin en mahrem kademelerinde kritik görevler üstlenmiş tanıdık simalar neden ortaya çıkarılmıyor? Medya tartışmalara boğulmuştur.Birisi diyor ki MİT'de 400 kişi var, devletin en tepe makamında bulunan birilerinin eşi FETÖ ablası. Kokuşma her yere nüfuz etmiştir.FETÖ'nün son mensubu adalete teslim edilesiye kadar hafife almak, arkadaşımızdı demek haramdır, bunlara karşı mücadele ise sonuna kadar helaldir. MHP, diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi, FETÖ ile mücadelede ön şartsız mücadele edecektir.Kutlu mıntıka temizliği ile milletimizi güçlü istikbale taşımak boynumuzun borcudur.16 Nisan'da kazanan Türk milletidir ve Türkiye'dir. Hayır iradesi gösteren vatandaşlarımız da bizim için değerlidir. CHP'nin freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz siyaseti ise küçük düşürmektedir. Mümhürden başlayan tartışmaların, AİHM'ne kadar uzayacağı görülmektedir. Milli irade 16 Nisan'da hüküm vermiş ve konuyu kapatmıştır.CHP'nin artık uyanması, girdiği komadan çıkması içten tavsiye ve temennimdir.CHP ve kader ortağı HDP ne yaparsa yapsın hükümet etme sistemi değişmiştir. CHP ne hazindir ki, milleti duymaktan acizdir. Atatürk'ün kurduğu parti, HDP'li eş başkanı dinlemekle meşguldür.Bazı sözde araştırma şirketleri 16 Nisan sonuçlarına atlamış, partimize oy veren kardeşlerimizin 3'te 2'sinin Hayır dediklerini açıkladı. Bunların savurduğu palavradır. MHP'ye oy veren kardeşlerimizin hangi oranda Evet, hangi oranda Hayır dediğini ispatlamayan, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan. Bizim alnımız açık, sözümüz doğrudur. MHP 16 Nisan'da Evet demiştir.Fiili durumun hukuki bünyeye kavuşması sağlanmış olacaktır. Yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna 'Hayırlı olsun' demekten başka sözümüz olmayacaktır. Artık hiçbir mazeret kalmamıştır. MHP, terörizmin belini kırmak için devleti ve hükümeti ile bir ve beraberdir.TSK, Sincar ve Karakoçak Dağı'ndaki terör hedeflerine operasyon düzenlemiştir. Gerekirse Kandil'de bir gece görünmek gerekir demiştim. 12 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştir. Devlet olmak budur, bunu gerektirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkış ve iradesi değerlidir. ABD'nin hem nalına hem de mıhına vurması abesle iştigaldir. ABD bayraklarının taşınıp dalgalandırılması en hafif ifade ile teröre çanak tutmaktır. Sayın Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyaretinde Suriye ve Irak'taki gelişmeleri konuşması beklentimizdir.ABD'den açık destek alan terör örgütlerinin saldırılarında füze kullandıkları iddialar gündeme bomba gibi düşmüştür. Vatan evlatlarımıza füze fırlatan caniler, gerçekten emri kimden almıştır.16 Nisan'dan sonra terörle mücadelede şehit olan 15 kahramanımızın kanına asıl kimler girmiştir.