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Dirift yapmak için Zigana Tüneli'ne gelmişler

Dirift yapmak için Zigana Tüneli'ne gelmişler

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:34
Dirift yapmak için Zigana Tüneli'ne gelmişler

Dirift yapmak için Zigana Tüneli'ne gelmişler


Trafik magandalarının şehirler arası yollarda tehlikeli geçitleri aşmak için yapılan tünelleri yarış pistine çevirmesi polisi harekete geçirdi..

Türkiye'nin en korkulu geçitlerini vatandaşların güvenle aşmasını sağlayan tüneller, trafik magandalarının yarış pisti haline döndü. Polis ekipleri, Zigana Tüneli'ne drift atmaya gelen 12 magandaya 50 bin TL ceza işlemi uyguladı...

POLİS GÖZ AÇTIRMADI..

Trabzon'dan Zigana Dağı Tüneli mevkiine drift yapmak üzere gelen 12 araç sürücüsüne yaklaşık 50 bin TL'lik para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı Tüneli mevkiine Trabzon'dan drift yapmak için çok sayıda araç geldiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda bu mevkide araçları karlı ve buzlu yolda kaydırak trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit eden jandarma ekipleri dirift yapan 12 araç sürücüsüne 48 bin 495 TL para cezası uygulayarak işlem yaptı.

Anahtar Kelimeler:
DiriftZigana Tüneli
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