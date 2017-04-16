Diyarbakır tünelcisi PKK'lı katil yakalandı

TALİMATI VEREN TERÖRİST ARANIYOR

Referandum sürecinde kaos yaratacak sansasyonel eylem yapmak isteyen, bu amaçla'da emniyet müdürlüğü ek tesislerinekazarak bomba yerleştiren teröristlerden biri yakalandı. 200'e yakın şüphelinin gözaltına alınarak yapılan sorgusunun ardından Şırnak'ta yakalanan M.O. ile birlikte iki kişi daha sorgulanıyor. Diyarbakır'da emniyeti ek binasına yönelik tünel kazılarak düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütüüyesi M.O., Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. M.O. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı.Gazete Habertürk'tek Helin Şahin'in haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıkları ile gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir binanın etrafını sardı.Tünel kazmak için tutulan bodrum kata sık sık girip çıktığı tespit edilen’lı M.O., saklandığı dairede yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan M.O. ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.M.O. ve beraberindeki 2 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Polisin olayın planlayıcısı H.Y. ve M.O. ile beraber tüneli kazan diğer terö- ristlerin yakalanması için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor.Eylem talimatını veren terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusunun da yakalanması için bölgede TSK destekli kara ve hava operasyonu başlatıldığı kaydedildi.