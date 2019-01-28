Doktor İsmail Cem, hastane odasında ölü bulundu

Dr. İsmail Cem, hastane odasında ölü bulundu





Bir günde 5 ameliyata giren ve bir süredir bel ağrısından şikayeti bulunan, Seydişehir Devlet Hastanesi Kulak Burun, Boğaz Uzmanı Doktor İsmail Cem, akşam saatlerinde çalıştığı poliklinikte temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Meslektaşları ve hastaları arasında oldukça sevilen İsmail Cem'in ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

BİR GÜNDE 5 AMELİYATA GİRDİ, KOLUNA SERUM TAKILDI

Seydişehirgündem.com internet sitesinin haberine göre Seydişehir Devlet Hastanesinde K. B. B. Uzmanı olarak görevli Dr. İsmail Cem Temel (32) gündüz girdiği 5 ameliyattan sonra uzun süredir devam ettiği bel ağrısı şikâyetinden dolayı serum taktırarak hastanede bulunan odasına geldi.

Koltuğunda oturduğu vaziyette temizlik işçileri tarafından baygın vaziyette görülen Doktor İsmail Cem Temel, hastane sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Cem Temel’ in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatılırken eşinin ise Seydişehir Devlet Hastanesinde Cildiye uzmanı olduğu öğrenildi.