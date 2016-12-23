El Bab'ta DEAŞ'li 18 terörist imha edildi

TOPLANTI HALİNDEYKEN HAVADAN VURULDU

AĞIR KAYIPLAR VERDİRİLDİ

Türk askerlerininKuşatması derinleşerek sürüyor. TeröristlerinAna Karargah binası havadan vuruldu. Komando destekli kara harekatı sırasında şehre hakim bir tepe ile örgütün hastane olarak kullandığı bina tamamen ele geçirildi.DEAŞ'li teröristlerin son iki gündür yoğun olarak direniş gösterdiği bölge tamamen temizlendi. Canlı bomba ve araçlı bombalarla düzenlenen, 14 askerimiz ve bir tabur komutanımızın şehit düştüğü çatışmaların da bu hastanenin alınması sırasında verildiği ortaya çıktı.2 Türk askerinin diri diri ateşe verildiği iddialarının ortaya atılmasından hemen sonra TSK, EL Bab'ta örgütün üst düzey katillerinin de barındığı bir karargah binasını vurduğu açıklandı. İşte o haberin detaylarıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatında 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, halen Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab Meskûn Mahallinde, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğugrubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmdükleri vurgulandı.Söz konusu harekâtı müteakip, “DEAŞ TÖ mensuplarının emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu” yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, "TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir" denildi.