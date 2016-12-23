Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 17:39

El Bab'ta DEAŞ'li 18 terörist imha edildi

Terör örgütü DAEŞ yöneticilerinin toplantı yaptığı ana karargah binası havadan vuruldu.

El Bab'ta DEAŞ'li 18 terörist imha edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

El Bab'ta DEAŞ'li 18 terörist imha edildi

Türk askerlerinin El Bab Kuşatması derinleşerek sürüyor. Teröristlerin El Bab Ana Karargah binası havadan vuruldu. Komando destekli kara harekatı sırasında şehre hakim bir tepe ile örgütün hastane olarak kullandığı bina tamamen ele geçirildi.

DEAŞ'li teröristlerin son iki gündür yoğun olarak direniş gösterdiği bölge tamamen temizlendi. Canlı bomba ve araçlı bombalarla düzenlenen, 14 askerimiz ve bir tabur komutanımızın şehit düştüğü çatışmaların da bu hastanenin alınması sırasında verildiği ortaya çıktı.
2 Türk askerinin diri diri ateşe verildiği iddialarının ortaya atılmasından hemen sonra TSK, EL Bab'ta örgütün üst düzey katillerinin de barındığı bir karargah binasını vurduğu açıklandı. İşte o haberin detayları

TOPLANTI HALİNDEYKEN HAVADAN VURULDU


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatında 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, halen Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab Meskûn Mahallinde, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmdükleri vurgulandı.

AĞIR KAYIPLAR VERDİRİLDİ

Söz konusu harekâtı müteakip, “DEAŞ TÖ mensuplarının emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu” yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, "TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir" denildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar çıktı
İşaret diliyle Şehitler ölmez Türküsü İşaret diliyle Şehitler ölmez Türküsü
Bahçeli'den TSK'ya EL Bab Çağrısı; Eliniz boş dönmeyin Bahçeli'den TSK'ya EL Bab Çağrısı;...
FETÖ'cü cuntanın iftira attığı Yarbay, El Bab gazisi FETÖ'cü cuntanın iftira attığı Yarbay,...
El Bab'ta son durum, Türk Birliği'ne uçakla saldırdılar El Bab'ta son durum, Türk Birliği'ne uçakla...
Bakan açıkladı; 3 askerimiz DEAŞ'ın elinde Bakan açıkladı; 3 askerimiz DEAŞ'ın elinde
Yukarı Çık

CHP, MHP'ye yedek lastik dedi tartışmalar...
Anayasa Komisyonu'nda Türkiye'yi sistem değişikliğine götüren maddeler görüşülürken tartışmalar...

Haberi Oku