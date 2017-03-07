Emekliler promosyon esnafa KOSGEB tuzağı: Bu yalana inanmayın

GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

GÖREVLİ GİBİ TANITIYOR

ŞİFRELERİNİ DAHİ ALIYOR

PROMOSYON ARACIYA GEREK YOK!

AVANS İSTİYORLAR

Dolandırıcılar ekonomi gündemini yakından takip ediyor. Sektörel gelişmeleri ve hükümetin ekonomi politikalarına göre gözlerine kurban kestiriyor. Yıllardır bankaların memur ve emeklilere vermesini dört gözle beklenen promosyonlara şimdi de vicdansız dolandırıcılar göz dikti. Bankaların emeklilere verdiği promosyonu fırsat bilen dolandıcılar yüksek gelir garantisi yalanıyla vatandaşları dolandırıyor. Emekliye yüksek promosyon vekredi sözü ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar hergün yeni kurban peşinde.Vatandaşları her fırsatta adeta telefonla taciz yağmuruna tutan dolandırıcıların yöntemleri arasına promosyon tuzağı da eklendi. Vatandaşlar ne kadar bilinçlense de bu düzenbazların oyununa gelen vatandaşlar var. Son günlerin en çok konuşulan konusu 12 milyon emekliye ödenecek olan promosyon ve 460 bin esnafa verilecek olan sıfır faizli KOSGEB kredileri. Dolandırıcıların hedefinde ise bu emekliler ve esnaf var. Aman dikkat!Emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı olduğu bankalarla 3 yıllık sözleşme yapıp, kimlik numarasının son rakamına göre Mart, Nisan ve Mayıs ayında promosyon alacak. Bu ödeme 300-450 lira arasında. Ödemeler, otomatik olarak emeklinin maaş hesabına günü ve saati geldiğinde yatacak. Ancak, dolandırıcılar bilgisine ulaştıkları emekliyi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıyor.Emeklinin kredi ya da bankamatik kart bilgilerini alan dolandırıcılar, karttaki ya da hesaptaki tüm parayı kendi hesaplarına havale ediyor. ‘Yatıracağız’ dedikleri promosyon ise hayal oluyor. Banka yetkilisi dahi olsa kart bilgi ve şifrelerini, banka tarafından SMS ile gönderilen şifreyi kesinlikle paylaşmayın. Kendini polis, asker, savcı, bankacı, sigortacı olarak tanıtıp bu bilgileri isteyenlere inanmayınDolandırıcılar, esnafı da rahat bırakmıyor. Gününü kurtarmakta zorlanan esnaf için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlanmıştı. 460 bin esnaf yararlanmaya hak kazandı. Krediyi alabilmek için KOSGEB ve bankalar dışında bir aracıya ihtiyaç yok. Danışmanlık da ücretsiz. Ama dolandırıcılar ne yapıyor?...KOSGEB’den yetki almış gibi davranarak, esnafı arıyor ve ‘KOSGEB’den size şu kadar kredi çıkaracağız. Bankadan kredi çıkmasını sağlayacağız’ diyerek 300-500 lira avans istiyor. ‘Bu avansı hesaba gönderin. İşlemleri başlatalım’ diyorlar. Faizsiz kredi için tek muhatap KOSGEB. Buradan gelecek resmi mesajın dışındakileri dikkate almayın. Sizi arayanları dikkate almayın ‘444 1567’ no’lu çağrı merkezini arayın.