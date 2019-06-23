Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

İstanbul'da tekrarlanan yerel seçimlerin ardından, liderler, gegin ortamı yumuşatmak için sıcak mesajlar verdi. İmamoğlu, kazanmasının ardından vatandaşlara hitap ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek istediğini görüşlerini alacağını söylerken, önce rakibi Binali Yıldırım. ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 Haziran 2019

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 Haziran 2019

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.