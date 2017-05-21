Erdoğan 'Yuvası'na 'Aşkına' geri dönüyor: AK Parti'de büyük gün

YENİ ATILIM DÖNEMİ

"YUVAMA, AŞKIMA, SEVDAMA YENİDEN DÖNÜYORUM"

ABDULLAH GÜL KATILACAK MI?

DAVETİYELERDE YILDIRIM İMZASI

AK Parti kuruluşundan bu yana en önemli tarihi süreçlerinden birini yaşıyor. 3. kez olağanüstü kongreye giden AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin ardından geçen 3 yıl sonra yeniden partiye geri dönüyor. Referandum sonrası başlayan hukuki ve anayasal süreç gereği, Erdoğan bugün yapılacak Olağanüstü Kurultay'a tek aday olarak giriyor.Bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçileceği kongrede "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganı belirlendi.2 Mayıs'ta üyelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum." demişti.Kongre ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Önceki cumhurbaşkanı ve başbakanlara da davetiye ilettiniz, geri dönüş yapan isimler var mı?" sorusu üzerine, "Takdir kendilerinin, ben Sayın Davutoğlu'nun katılacağını tahmin ediyorum, teyit ettiler. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in davetiyesini gönderdik. Ayrıca Başbakan'ımız ve Genel Başkan'ımız Binali Yıldırım Bey, telefonla da davet ettiler. Katılıp, katılmayacakları noktasında herhangi bir teyit henüz almadık ama biz katılımlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.1 Mayıs'ta Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan partinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin, 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla gerçekleşen anayasa değişikliğinin ardından 2 Mayıs'ta kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu.Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak."Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganıyla düzenlenecek kongre, partide yeni dönemin başlangıcı olacak. Olağanüstü kongre için "Sağlam İrade, Kurucu Lider", "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye", "Değişimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol İleri" sloganları da kullanılacakKongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak. Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.