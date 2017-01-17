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17 Ocak 2017 Salı 00:56

Eskişehir şehit polis memuru Ali Sevim'i bekliyor

Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Eskişehir şehit polis memuru Ali Sevim'i bekliyor
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Eskişehir şehit polis memuru Ali Sevim'i bekliyor


Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti.

Hain saldırıda Eskişehirli polis memuru Ali Sevim (32) ile birlikte 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis de ağır yaralanmıştı. Eskişehirli şehidin Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’ta apartmanların arasındaki tek katlı evde yaşayan işitme engelli babası Eyüp ile annesi Fatma Sevim’e şahadet haberi, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından verildi.

Polisler tarafından babaevine dev Türk bayrağı da asıldı.
Evli ve 9 aylık bebeği bulunan şehit polis memuru Sevim’in cenazesinin yarın Reşadiye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
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