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16 Nisan 2017 Pazar 21:25

Evet çıkarsa şirketi kapatırım demişti; Kesin sonuçları bekliyorum

‘Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız’ diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi.

Evet çıkarsa şirketi kapatırım demişti; Kesin sonuçları bekliyorum
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Evet çıkarsa şirketi kapatırım demişti; Kesin sonuçları bekliyorum

Referandum öncesi yaptığı tahminlerle adından söz ettiren Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nden referandum sonuçları için açıklama geldi.


Halk oylaması sonrasında sandıktan hayır çıkmazsa şirketi kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nden açıklama geldi.

Özkiraz Twitter’dan yaptığı açıklamada “İtirazlara evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz'' ifadesini kullandı.

İtirazlar sonucu evet sonucu değişmez ise hiç kivirmadan şirketimi kapatacagim.

Onursuzluk bana yakışmaz.
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