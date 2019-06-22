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Genç gazeteci Ayşenur Arpacıoğlu'nu öldüren karışım

Evde temizlik yapmak için tuz ruhu ile (Kezzap) çamaşır suyunu karıştıran genç kızın ölümü sevenlerini yasa boğdu..

Genç gazeteci Ayşenur Arpacıoğlu'nu öldüren karışım

Evde temizlik yapmak için tuz ruhu ile (Kezzap) çamaşır suyunu karıştıran genç kızın ölümü sevenlerini yasa boğdu..

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:11
Genç gazeteci Ayşenur Arpacıoğlu'nu öldüren karışım

Genç gazeteci Ayşenur Arpacıoğlu'nu öldüren karışım

Kadınlar, genç kızlar aman dikkat. Sakarya'da yerel bir gazetede çalışan 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'nun evde temizlik yaparken hayatını kaybetmesi temizlik maddelerinin ölümcül tehlikesini gündeme getirdi. 


Sakarya’da yaşayan 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'nun, temizlik için karıştırdığı kezzap ve çamaşır suyundan çıkan klor gazından öldüğü belirlendi. 

Genç kızın, banyo ve tuvaleti temizlemek için karıştırdığı kezzap (tuz ruhu) ve çamaşır suyundan çıkan klor gazının solunum yolunu daraltarak nefes almayı engellediği için öldüğü belirtildi. 

Karasu ilçesinde geçen pazar günü 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları polisle birlikte eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren polis genç kızı banyonun yanında ölü olarak buldu.

Yapılan incelemede genç kızın halk arasında kezzap denilen tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırarak banyo ve tuvaletleri temizlediği belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan raporda "Hidroklorik Asit ve Hipoklorit Asit sebebiyle ortaya çıkan klor gazı zehirlenmesi normal insanlarda ölüme sebebiyet vermese bile astım ya da kronik bronşit hastalarında solunum yolunu daraltmasıyla nefes alınamamasına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

UZMANLAR UYARIYOR; TUZ RUHUNA DİKKAT

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Selçuk Yaylacı, ev hanımları tarafından temizlik maddelerinin kullanımı sırasında yapılan hatanın üzücü olaylarla sonuçlandığına vurgu yaptı. Doç. Dr. Yaylacı, "Çamaşır suyu ve tuz ruhu ile birlikte yapılan temizliği sağlık açısından sakıncalı buluyoruz.

Tuz ruhu zaten başlı başına tehlikeli bir maddedir. Bir de çamaşır suyu ile karıştırıldığında son derece tehlikeli bir gaz ortaya çıkıyor. Oluşan gaz yakıcı ve yanıcı özelliği taşıyor. Yemek borusu ve midede yırtıklarına neden oluyor. Bunun yanında akciğere hasar veriyor ve sonucu ölüme kadar gidiyor. Ev hanımlarını bu konuda kesin bir şekilde uyarıyoruz. Bu şekilde bir temizlik son derece tehlikelidir ve ölümcül etkisi vardır" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaracasuKezzapTuzruhuKarasu
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