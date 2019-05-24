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Hakkari'de işçilere havanlı saldırı, 1 şehit var

Kuzey Irak üs bölgesinde devam eden yol yapım çalışmasında görev alan işçilere PKK'lı teröristler havanlı saldırı düzenledi, saldırıda 1 askerimiz şehit düştü..

Hakkari'de işçilere havanlı saldırı, 1 şehit var

Kuzey Irak üs bölgesinde devam eden yol yapım çalışmasında görev alan işçilere PKK'lı teröristler havanlı saldırı düzenledi, saldırıda 1 askerimiz şehit düştü..

24 Mayıs 2019 Cuma 14:49
Hakkari'de işçilere havanlı saldırı, 1 şehit var

Hakkari'de işçilere havanlı saldırı, 1 şehit var


Terör örgütü PKK, Derecik ilçesi karşısında yer alan Kuzey Irak'taki TSK üs bölgeleriyle bağlantıyı sağlayan kara yolu yapımıda çalışan işçilere havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda işçilere koruma görevi yapan askerlerden biri şehit oldu. Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.


 Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Kuzey IrakHakkariDerecikTSK
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