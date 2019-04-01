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Haksızlığa uğrayanlara sandık sahip çıktı

Bilecik Pazaryeri'nde AK Partili belediye başkanının mobbing uyguladığı kadın aday bağımsız olarak seçimleri kazandı. AK Partili Eynesil Belediye başkanın sahip çıktığı ölümlü trafik kazasının faturası ise ağır oldu.

Haksızlığa uğrayanlara sandık sahip çıktı

Bilecik Pazaryeri'nde AK Partili belediye başkanının mobbing uyguladığı kadın aday bağımsız olarak seçimleri kazandı. AK Partili Eynesil Belediye başkanın sahip çıktığı ölümlü trafik kazasının faturası ise ağır oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:52
Haksızlığa uğrayanlara sandık sahip çıktı

Haksızlığa uğrayanlara sandık sahip çıktı


Yerel seçimler ilginç sonuçlarıyla daha uzun süre tartışılacak gibi duruyor. AK Parti karşıtlarını 'Terörist, FETÖ'cü, hain' diye yaftalayan sosyal medya trolleri suskunluğa gömülürken, AK Partili belediye başkanlarının mağdur ettiği iki ailenin seçim zaferi gündemde yerini aldı. 

RABİAN NAZ CİNAYETİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can veren 11 yaşındaki Rabi Naz Vatan'ın ailesinin uğradğı haksızlık, ilçe halkının gündemine oturdu. AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kullandığı aracın çarptığı talihsiz kız çocuğu hayatını kaybederken, ailesinin yürüttüğü hukuk mücadelesine, AK Parti ilçe teşkilatının önüne koyduğu engel çıktı. AK Partili Belediye ve ilce teşkilatı ölümün yüksekten düşme ya da intihar olduğunu öne sürerek, kazaya adı karışan kişiyi korumaya çalıştı. Bu olayın ardından yıllardır Eynesil'i yöneten Ak Parti kadroları seçimi kaybederken, başkan yakınlarının seçim gecesi belediye binasından evrak kaçırırken yakalanması ortalığı karıştırdı...

MOBBİNGE UĞRADI, KADINLAR OY REKORU KIRDIRDI

AK Partili belediye başkanı Muzaffer Yalçın, özel kalem müdürü Zekiye Tekin'e uyguladığı mobbing, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tüm kadınların gücünü birleştirmesine neden oldu. İlçede belediye başkanlığı için önce CHP'ye başvuran Zekiye Tekin 'Ret' cevabı aldı. Yılmadı, bağımsız belediye başkan adayı oldu. İlçede dün yapılan seçimlerde tüm oyların yüzde 40,83'ünü alarak kazanan Zekiye Tekin, Pazaryeri'nin ilk kadın belediye başkanı olurken, kadın dayanışmasının gücünü tüm Türkiye'ye gösterdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Rabi NazEynesilAk Parti
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