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14 Şubat 2017 Salı 14:16

Hatay Amanos Dağları'nda çatışma; 1 şehit var

Dörtyol Amanos Dağları eteklerinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre 1 asker şehit

Hatay Amanos Dağları'nda çatışma; 1 şehit var
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Hatay Amanos Dağları'nda çatışma; 1 şehit var

Dörtyol Amanos Dağları eteklerinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre 1 asker şehit

Son Dakika Haberleri, Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Valiliği tarafından geçen hafta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen Amanos Dağları eteklerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Takviye kuvvetler gönderilen bölgede, teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi.

 
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