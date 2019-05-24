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Hemşire, doktor eşini bıçakla ağır yaraladı

Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi ise polis tarafından gözaltına alındı

Hemşire, doktor eşini bıçakla ağır yaraladı

Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi ise polis tarafından gözaltına alındı

24 Mayıs 2019 Cuma 16:03
Hemşire, doktor eşini bıçakla ağır yaraladı

Hemşire, doktor eşini bıçakla ağır yaraladı

Denizli'de özel bir hastanede görev yapan doktor, sabah erken saatlerde evde hemşire eşi tarafından çıkan bir tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Doktor yoğun bakımda, eşi gözaltında.


Aile içi tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Bu kez kurban doktor koca.. Özel bir hastanede görev yapan doktor Cüneyt E, hemşi eşi Aylin E.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte o haberin detayları; 


Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi ise polis tarafından gözaltına alındı..

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde, bugün saat 08.00 sıralarında, iddialara göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yine iddiaya göre, Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı.

HEMŞİRE EŞ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktor Cüneyt E.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt EAylen EDenizliŞemikler MahallesiServergazi Devlet Hastanesi
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